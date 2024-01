Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbrecher gestört - Stuhr, Verkehrsunfall mit einem Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch einen Zaun auf das Gelände der AWG in der Rudolf-Diesel-Straße gelangt und haben mehrere elektronische Altgeräte entwendet. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Einbrecher gestört

Ein Hausbewohner hat am Donnerstag gegen 18.00 Uhr einen mutmaßlichen Einbrecher gestört, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Unbekannte war auf das Dach eines Unterstandes in der Feldstraße geklettert, hatte den Bewegungsmelder am Haus entfernt und wollte einbrechen, als der Hausbewohner ihn entdeckte. Der Unbekannte konnte, aufgrund der Dunkelheit, unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Lemförde - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter die Seitenscheibe der Beifahrertür bei einem Daimler Benz zerstört und aus der Mittelkonsole eine Geldbörse entwendet. Der Pkw stand über Nacht auf einem Parkplatz an der Gartenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Hauptstraße (B 51) / Warwer Straße wurde gestern ein 68-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 68-Jährige wollte mit seinem Pkw aus der Warwer Straße nach links auf die B 51 Richtung Bassum einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 60-jährigen Fahrerin, die die B 51 in Richtung Bassum befuhr und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 68-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der gesamte Schaden wird auf 10000 Euro beziffert.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren hat ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw einen geparkten Porsche Cayenne beschädigt und ist dann geflüchtet. Der Porsche stand am Donnerstag zwischen 10.00 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sanitätshauses in der Hauptstraße. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell