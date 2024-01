Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Diebstahl aus Pkw - Sulingen, Radfahrer fährt gegen Pkw und flüchtet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben in der Nacht vom 02.01.24 auf 03.01.24 in der Friedrichstraße einen Pkw aufgebrochen und eine Handtasche sowie Bluetooth Lautsprecher entwendet. Die Täter zerstörten eine Scheibe der Beifahrerseite eines geparkten Pkw Kia. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen. Die Polizei rät, Wertsachen niemals unbeaufsichtigt im Pkw zurücklassen. Weitere Infos unter www.polizei-beratung.de

Sulingen - Geparkten Pkw angefahren

Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 17.35 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache, in der Schützenstraße gegen einen geparkten Pkw VW-Touran und danach geflüchtet. Der 50-Jährige konnte von der Polizei ermittelt werden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallfluchten

Am 02.01.24 zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr ist ein bislang Unbekannter gegen einen auf einem Parkplatz in der Straße Zur Kleinbahn geparkten VW-Multivan gefahren und anschließend geflüchtet. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Bereits in der Zeit vom 29.12.23 bis 30.12.23 ist in der Lange Straße auf dem Parkplatz der Getränkeria ein Pkw Dacia angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete ebenfalls, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch hier entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. In beiden Fällen nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, unter der Tel. 04252 / 938250, Hinweise entgegen.

