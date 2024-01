Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.01.2024

Diepholz (ots)

Diepholz - Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen

Am Sonntag, den 01.01.2023 gegen 02:30 Uhr, kam es auf der Diepholzer Straße (B239) zwischen den Gemeinden Hemsloh und Wagenfeld zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, bei dem drei Kraftfahrzeuge beteiligt waren. Eines der Fahrzeuge konnte angehalten werden. Die zwei weiteren Fahrzeuge flüchteten. Hierbei handelte es sich zum einen um einen schwarzen 5er BMW mit CLP-Kennzeichen und zum anderen um einen Geländewagen mit britischen Kennzeichen. Im Zuge dieses Rennens wurden mehrere unbeteiligte Fahrzeuge durch die drei Pkw überholt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Brand einer Doppelhaushälfte mit Personen- und Gebäudeschaden

Am Samstag, den 31.12.2023 gegen 21:30 Uhr, kam es in der Straße "Im Tannenwinkel" in 28816 Stuhr zu einem Brand mit Personen- und Gebäudeschaden. Die Bewohner konnten eigenständig das Gebäude verlassen und erlitten eine Rauchgasintoxikation. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 70.000EUR. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 30.12.2023, 18:00 Uhr, und Sonntag, den 31.12.2023, 02:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Grundstückszaun in der "Carl-Prüter-Straße", in Höhe der Hausnummer 2, in 27232 Sulingen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Zaun entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/949-0) in Verbindung zu setzen.

