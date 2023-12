POL-DH: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.12.2023

Diepholz (ots) - Bassum - Einbruch in ein Doppelhaus In der Zeit von Donnerstag (28.12.2023), 17:00 Uhr, bis Freitagmorgen (29.12.2023), 10:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Doppelhaus, in der Rostocker Straße in 27211 Bassum, gekommen. Das Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Umstände in Tatortnähe bemerkt haben oder können sonstige Hinweise zur Tat ...

