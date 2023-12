Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Kradfahrer schwer verletzt - Sulingen, Diebstahl eines S-Pedelec - Bassum, Zeugen beobachten Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Dickel - Hochstände zerstört

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr mit einem Traktor durch einen Wald an der Hauptstraße gefahren und haben mehrere Hochstände umgerissen und zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 1200 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Diebstahl Pedelec

Am Dienstag, zweiter Weihnachtstag, haben Unbekannte in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 23.00 Uhr ein S-Pedelec der Marke Kettler Velossi entwendet. Das Pedelec war verschlossen in der Lindenstraße Höhe Nr. 6 abgestellt. Der Schaden beträgt 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bassum - Zeugen beobachten Unfallflucht

Zeugen haben am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf dem MC-Donalds Parkplatz in der Industriestraße eine Unfallflucht beobachtet und die Polizei verständigt. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Befahren des Parkplatzes den abgestellten Pkw Toyota einer 63-Jährigen touchiert. Anschließend war er geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch die Zeugen konnte die Polizei den 25-Jährigen schnell ausfindig machen. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Homfelder Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, steht noch nicht fest.

Stuhr - Kradfahrer schwer verletzt

Ein 19-jähriger Kradfahrer ist gestern gegen 18.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße / Zeppelinstraße schwer verletzt worden. Eine ebenfalls 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus Zeppelinstraße in die Carl-Zeiss-Straße einbiegen, übersah dabei aber den Kradfahrer, der die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Stuhr befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Nach dem Aufprall wurde der Kradfahrer in den Grünstreifen neben der Straße geschleudert. Der schwer verletzte Kradfahrer wurde vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin bleib unverletzt, stand aber unter Schock. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Carl-Zeiss-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell