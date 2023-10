Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neue Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen begrüßte stellvertretend für die Behördenleitung, Polizeirätin Katja Schomburg, 29 "neue" Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Polizeipräsidium Westpfalz. In einer kleinen Feierrunde wünschte sie ihnen ein gutes Gelingen bei den neuen Aufgaben. Sechs der "frischgebackenen" Westpfälzer absolvierten die letzten drei Jahre ein duales Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Gelernte theoretische und praktische Inhalte können sie nun im täglichen Dienst umsetzen. 23 Kolleginnen und Kollegen verrichteten ihren Dienst bereits bei anderen Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz und wechselten zum 1. Oktober zum Präsidium in die Westpfalz. Ebenso begrüßte Schomburg zwei Polizisten aus Baden-Württemberg, die nach Rheinland-Pfalz gewechselt sind und zukünftig ihren Dienst für die Bürgerinnen und Bürger in der Region verrichten werden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell