Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 21-jähriger Motorradfahrer fährt auf Stauende auf und verletzt sich schwer.

Wesel (ots)

Am Freitag, 30.09.2023, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Schermbecker Landstraße (B58) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hamminkeln schwer verletzt wurde.

Der 21-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die B58 in Richtung Wesel. Kurz hinter der Einmündung "Am Dülmen" bildete sich eine Fahrzeugschlange vor dem 21-Jährigen. Der 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Heck eines 48-jährigen Bocholters auf. Der 21-Jährige stürzte in den Grünstreifen und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Lebensgefahr bestand für den 21-Jährigen zu keinem Zeitpunkt.

Der Pkw des Bocholters und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schermbecker Landstraße (B58) zwischen "Am Stratenberg" und "Am Dülmen" von 16.40 Uhr bis 18.00 Uhr voll gesperrt.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell