Xanten (ots) - Am Sonntag, den 01.10.2023 ereignete sich gegen 16.15 Uhr ein Unfall im Einmündungsbereich eines Kreisverkehrs auf der Rheinallee in Xanten-Vynen. Eine 25-jährige Xantenerin befuhr mit ihrem Pkw die Rheinallee in Richtung Kreisverkehr Gesthuyser Straße/ Hauptstraße/ Marienbaumer Straße. Aus dem Kreisverkehr fuhr ein bislang unbekannter E-Bike-Fahrer ...

mehr