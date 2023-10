Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 32-Jähriger verweigert Fahrkartenkontrolle und leistet Widerstand.

Moers (ots)

Am Freitag, den 29.09.2023 wurden Beamte der Polizeiwache Moers (Süd) zum Bahnhof Moers gerufen, da sich ein Fahrgast aggressiv gegenüber der Zugbegleiterin verhielt und sich nicht ausweisen wollte.

Als der Zug gegen 12.00 Uhr in den Bahnhof einfuhr, versuchte sich der 32-jährige Alpener in der Menschenmenge zu verstecken. Als die Beamten begannen, den 32-Jährigen zu kontrollieren und seine Personalien festzustellen, beschimpfte er die Zugbegleiterin fortwährend und griff sie an, obwohl Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe waren.

Die Beamten unterbanden dieses Verhalten und brachten den 32-Jährigen, der sich trotz Fesselung weiterhin aggressiv und unkooperativ verhielt, ins Polizeigewahrsam nach Moers.

Den 32-Jährigen erwarten nun neben den Vertragsstrafen der Bahn auch Anzeigen wegen Beleidigung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell