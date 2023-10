Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 14-Jähriger wird auf Schulweg von Auto erfasst und schwer verletzt.

Moers (ots)

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 07.40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Homberger Straße / Römerstraße in Moers ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Schüler schwer verletzt wurde.

Ein 42-jähriger Moerser beabsichtigte von der Homberger Straße nach rechts auf die Römerstraße in Richtung Moers-Asberg abzubiegen. Hier rannte der 14-jährige Schüler an der grünen Fußgängerampel über die Römerstraße in Richtung Geschwister-Scholl-Schule. Es kam zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Schüler, der sich dabei schwer am Bein verletzte.

Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

