Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelecs gestohlen - Täter ermittelt

Eisenach (ots)

Im Zeitraum 01.12.2022 bis 06.12.2022 wurde durch unbekannte Täter eine Fahrradgarage, eine sogenannte Mietbox, in einem Eisenacher Parkhaus aufgehebelt. Zwei darin befindliche Pedelecs im Gesamtwert von 4.800 Euro wurden entwendet. Ein Zeuge erkannte eines der Pedelecs am 06.12.2022 in einem Mehrfamilienhaus wieder. Weitere Ermittlungen führten zu einem 43-jährigen Eisenacher, der in der Folge vorläufig festgenommen werden konnte. Recherchen ergaben, dass das zweite Pedelec ein Tag zuvor in der Nähe des Aufenthaltsortes des Täters aufgefunden und als Fundsache sichergestellt wurde. Gegen den 43-Jährigen richtet sich ein Ermittlungsverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. (ah)

