Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Schultoilette

Freiburg (ots)

Aufgrund eines Feueralarmes verständigte am Dienstag, 16.01.2024, kurz vor 14.00 Uhr, der Hausmeister einer Gemeinschaftsschule in der Wintersbuckstraße die Feuerwehr. Nach der Alarmauslösung überprüfte der Hausmeister den entsprechenden Melder und konnte aus einer Toilette eine starke Rauchentwicklung feststellen. Die Schule wurde umgehend geräumt. Der Brand in der Toilette im ersten Obergeschoss konnte rasch gelöscht werden. Ein Unbekannter setzte wohl mittels Papierhandtücher einen Seifenspender in Brand, was zu der Rauchentwicklung führte. Auch wurden Papierhandtücher in eine Deckenleuchte gesteckt. Durch den Brand wurden die Wände der Toilette verrußt. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Bei einer Nachschau konnten in zwei weiteren Toiletten weitere Seifenspender festgestellt werden, welche ebenfalls versucht wurden in Brand zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell