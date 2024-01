Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle - eine Autofahrerin wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

In den Morgenstunden des Mittwoches, 17.01.2023, registrierte die Polizei im Landkreis Waldshut zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle (Stand: 11:30 Uhr). Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die 22-jährige war gegen 07:05 Uhr auf der L 159 zwischen Detzeln und Tiengen auf der glatten Straße in einer Kurve ins Schleudern geraten. Ihr Auto kam von der Straße ab und etwa drei Meter unterhalb der Fahrbahn in einem Acker zum Stehen. Die leicht verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei allen anderen Unfällen blieb es bei Blechschäden.

