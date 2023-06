Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Verkehrsteilnehmer flüchtet vor der Polizei und kommt nach spektakulärer Verfolgungsfahrt im Straßengraben zum Stehen.

Holzminden (ots)

Am Donnerstagabend (08.06.2023) wird eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Holzminden auf einen PKW-Fahrer aufmerksam, der sich wiederholt verkehrswidrig verhält. Die Beamten versuchten das Fahrzeug zur Kontrolle anzuhalten. Eindeutige Anhaltezeichen wurden jedoch missachtet und der Fahrzeugführer flüchtete rücksichtslos und mit stark überhöhter Geschwindigkeit bis zu 120 Km/h durch das Stadtgebiet von Holzminden. Hierbei wurden auch rotlichtzeigende Ampeln ignoriert und andere Verkehrsteilnehmer und Passanten zum Teil erheblich gefährdet. Das Fahrzeug wurde u.a. in der Wilhelm-Raabe-Straße, Südstraße, Bahnhofstraße, Steinstraße und Mühlenfeldstraße von der Polizei verfolgt. Der Kreuzungsbereich Sollingstraße/Liebigstraße und im weiteren Verlauf die Überquerung der L 497 in Richtung Einbecker Straße wird bei rotlichtzeigender Ampel mit hoher Geschwindigkeit überquert. Kurz hinter der Einmündung Hungerborn werden zwei Fußgänger erheblich gefährdet und können sich und den mitgeführten Hund gerade noch so in Sicherheit bringen. Nach weiterer Verfolgung kommt das Fahrzeug kurz vor dem Waldparkplatz Schießhaus im Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer und ein Beifahrer versuchen zu flüchten, werden jedoch von der Streifenwagenbesatzung gestellt. Es stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, das Fahrzeug war weder angemeldet noch versichert. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Zum flüchtenden Beifahrer stellte sich heraus, dass dieser mit zwei Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 26-jährige wurde noch in der Nacht der JVA Rosdorf zugeführt. Zwei weibliche Mitfahrerinnen erlitten einen Schock, blieben aber sonst unverletzt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen diverser Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von ca. 20.40h bis ca. 21.00h, bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Ford KA. Mögliche Zeugen und insbesondere die gefährdeten Spaziergänger mit Hund an der Einbecker Straße, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

