POL-HM: Verkehrsunfall nach Reifenplatzer

Holzminden (ots) - Aufgrund von technischen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Polizeikommissariat Holzminden kann es am Dienstag den 06.06.2023 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu Ausfällen der Telefonanlage des Polizeikommissariats in Holzminden sowie der Polizeistationen in Bodenwerder und ...

mehr