POL-HM: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit des Polizeikommissariats Holzminden sowie der Polizeistationen Bodenwerder und Stadtoldendorf

Aufgrund von technischen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Polizeikommissariat Holzminden kann es am Dienstag den 06.06.2023 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu Ausfällen der Telefonanlage des Polizeikommissariats in Holzminden sowie der Polizeistationen in Bodenwerder und Stadtoldendorf kommen. Voraussichtlich wird die Telefonnummer des Polizeikommissariats Holzminden 05531/958-0 inklusive aller Durchwahlen in diesem Zeitraum nicht erreichbar sein.

Der Polizeinotruf 110 ist nicht betroffen.

Im Falle einer Anzeigenerstattung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de genutzt werden.

