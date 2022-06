Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr-Mantrailer suchen vermisste Person

Mönchengladbach-Odenkirchen, 05.06.2022, 16:30 Uhr; Luisental (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Rettungshundestaffel, die bei der Feuerwehr angegliedert ist, durch die Leitstelle der Polizei angefordert. Bei der Polizei wurde eine vermisste Person gemeldet, die inzwischen seit über einem Tag nicht mehr gesehen wurde. Die Rettungshundestaffel hat speziell ausgebildete Suchhunde, die in der Lage sind, Menschen an Hand ihres Geruchs zu verfolgen.

Die Hunde der Rettungshundestaffel konnten eine Geruchsspur der vermissten Person an ihrem letzten bekannten Standort aufnehmen. Diese Spur verlief dann mehrere Kilometer durch das Stadtgebiet bis sie an einer Bushaltestelle endete. Es wird davon ausgegangen, dass die vermisste Person an diesem Punkt in einen Bus eingestiegen ist. Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Im Einsatz waren die Mantrailer-Staffel der IuK-Einheit der Freiwilligen Feuerwehr mit fünf Hunden sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

