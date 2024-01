Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glatteis sorgt für Verkehrsunfälle

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Nacht von Dienstag, 16.01.2024, auf Donnerstag, 17.01.2024, sorgte das Wetter wieder für eine Vielzahl von Verkehrsunfällen.

Bereits am 16.01.2024, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der B31 Abzweigung B317 zu einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer kam aufgrund Blitz-Eis ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte dort in die Leitplanke und kam schließlich nahezu mittig auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, sein Auto weist allerdings einen wirtschaftlichen Totalschaden auf und auch an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EURO.

Zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr musste die B31 im Bereich Höllental kurzzeitig gesperrt werden, da die Fahrbahn aufgrund Eisregens unbefahrbar war. Mehrere Fahrzeuge blieben dort stecken und konnten erst weiterfahren, nachdem die Straßenmeisterei die Fahrbahn gestreut hatte.

Gegen 04:15 Uhr konnte ein Lkw auf der B31, Höhe Rötenbach, ebenfalls erst weiterfahren, nachdem die Straßenmeisterei gestreut hat.

Gegen 05:15 Uhr kam es bei der Heliosklinik, in dem Kreisverkehr vor dem Klinikum, zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus. Der Bus befuhr den Kreisverkehr, kam in diesem zum Rutschen und touchierte hierbei einen Baum. Der Spiegel des Busses wurde hierbei weggerissen. Der genaue Sachschaden lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffern.

Ein weiterer Verkehrsunfall fand ebenfalls gegen 05:15 Uhr in Lenzkrich an der Einmündung Schliechtstraße und Kolumban-Kayser-Straße statt. Aufgrund der eisbedeckten Fahrbahn und des Gefälles konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit einem Gartenzaun. Auch hier lässt sich der genaue Sachschaden noch nicht beziffern.

Gegen 06:00 Uhr fand ein weiterer Verkehrsunfall in Lenzkirch im Haldenweg statt. Der Unfallverursacher rutschte seitlich auf ein ihm entgegenkommendes Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 EURO.

In der Biberwiese in Titisee-Neustadt beging ein Autofahrer eine Unfallflucht. Er geriet aufgrund der Glätte ins Rutschen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß parkenden Auto. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Verursacher meldete sich im Nachgang bei der Polizei.

Gegen 07:30 Uhr ist ein Auto in der Jostalstraße, Titisee-Neustadt, aufgrund einer vermutlich defekten Batterie liegen geblieben. Da das Auto nicht beleuchtet war, musste es durch die Polizei abgesichert werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall fand gegen 09:15 Uhr auf der B31 zwischen Titisee und Neustadt statt. Ein Auto drehte sich aufgrund Glätte und kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, sein Auto musste allerdings abgeschleppt werden.

Insgesamt fanden im Zeitraum vom 16.01.2024, 20:00 Uhr, bis zum 17.01.2024, 12:00 Uhr, ca. 6 Unfälle aufgrund des Glatteises statt. Hierbei entstand zwar Sachschaden, der in seinem Ausmaß nicht genau beziffert werden kann, allerdings wurden keine Personen verletzt.

