POL-FR: Jugendliche wird von Unbekannter bedroht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Lenzkirch] Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2024, 12:30 Uhr, und dem 16.01.2024, 06:30 Uhr, wurde in ein Ladengeschäft in Lenzkirch, Schwarzwaldstraße, eingebrochen. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten Lenzkirch unter der Telefonnummer 07653/964390 oder jederzeit ...

