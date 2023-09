Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Bleialf (ots)

Am 06.09.2023 kam es gegen 12:10 Uhr auf der L 17 zwischen Bleialf und Sellerich zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Laut Angaben des Anzeigeerstatters sei er in Höhe des Feriendorfes mit seinem Transporter in Richtung Bleialf gefahren, als ihm in einer dortigen Kurve ein Lkw mit Anhänger (Schaustellerfahrzeug) entgegengekommen sei. Der Lkw-Fahrer sei hierbei auf der Fahrspur des Transporters gefahren, sodass dieser stark habe bremsen und ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Hinter dem Transporter habe sich zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer VW Touran befunden, dessen Fahrerin ebenfalls habe abbremsen müssen. Der Lkw-Fahrer habe seine Fahrt ungehindert fortgesetzt.

Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden. Insbesondere die Fahrerin des genannten schwarzen VW Touran wird um Angaben zum Sachverhalt gebeten.

