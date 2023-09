Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Rommersheim, L 5 (ots)

Am 10.09.2023 kam es auf der L 5 zwischen Giesdorf und Rommersheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus der VG Prüm befuhr die L 5 in Richtung Rommersheim. Zeitgleich fuhr ein Traktorfahrer aus einem Feldweg in die L 5 ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb.

In diesem Zusammenhang wird eine Zeugin mit einem roten Kleinwagen mit BIT-Kennzeichen gesucht, welche vielleicht kurz vor dem Unfall überholt wurde. Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Im Einsatz waren neben dem DRK Prüm, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr aus Schönecken, die Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell