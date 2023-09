POL-PDWIL: Zweiradkontrolle "Piesporter Berg"

Prüm (ots) - Im Zeitraum von Freitag 08.09.2023, 19.30 Uhr auf Samstag 09.09.2023, 09.35 Uhr kam es in Niederprüm auf dem Gewerbegelände "Auf Rietzfeld", auf welchem an diesem Wochenende ein Motorradtreffen stattfand, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Mittels einem spitzen Gegenstand wurde von einem bislang unbekannten Täter, ein schwarzer Skoda zerkratzt, der neben der Einfahrt der Zuwegung zur sogenannten ...

mehr