BPOL-FL: Lottorf - Mit Hammer auf den Kopf geschlagen - mutmaßlicher Gewalttäter verhaftet

Lottorf (ots)

Er soll bereits 2022 seine Ex-Freundin bedroht und mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Seither war der Mann flüchtig und unbekannten Aufenthalts. Daher hatte das Amtsgericht Wiesbaden einen Untersuchungshaftbefehl erlassen und ihn zur Fahndung ausgeschrieben.

Gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn GFA (eine Kooperation aus Landes- Bundespolizei und Zoll) einen in Norwegen zugelassenen Ford Focus auf dem Autobahnparkplatz Lottorf.

Der 29-jährige Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin konnten sich ordnungsgemäß ausweisen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass nach dem Mann mit Untersuchungshaftbefehl gefahndet wurde.

Dem 29-jährigen Niederländer wird vorgeworfen, dass er seine Ex-Freundin im November 2022 in ihrem Fahrzeug mit einem Schraubendreher am Hals bedroht haben soll, als es zu einem Gerangel kam sogar zwei Mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und später noch mit dem Schraubendreher in die Hand gestochen zu haben.

Jetzt wurde er verhaftet und nach der Vorführung beim zuständigen Haftrichter zur Vollstreckung des U-Haftbefehls die JVA eingeliefert.

