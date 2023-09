Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Trunkenheitsfahrten und Fahrten ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg mehrere Trunkenheitsfahrten und Fahrten ohne Fahrerlaubnis festgestellt.

Am Freitagabend ereignete sich auf der L4 zwischen Sinspelt und Neuerburg ein Verkehrsunfall. Der 60-Jährige Fahrer eines LKW geriet nach übereinstimmenden Angaben vor Ort auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Wohnmobils. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des LKW Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Am selben Abend meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen PKW, welcher in starken Schlangenlinien und auffallend langsam auf der B50 bei Dudeldorf fahren würde. Das Fahrzeug konnte am Ortseingang Bitburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die geschilderte Fahrweise konnte hierbei auch durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung bestätigt werden. Der 45-Jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein 47-Jähriger Beifahrer wollte ihm nach eigenen Angaben das Fahren beibringen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend um 20:20 Uhr meldete ein Anwohner aus Fließem, dass ein offensichtlich stark betrunkener Mann mit seinem PKW durch den Ort fahre. Der 68-Jährige Fahrzeugführer wurde eindeutig identifiziert und wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift in Fließem angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

In der Nacht zum Sonntag kam einer Streifenwagenbesatzung in der Mötscher Straße in Bitburg ein PKW auf der falschen Fahrspur entgegen. Der 22-Jährige Fahrzeugführer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntagabend wurde gegen 21:30 Uhr ein 41-Jähriger Mann mit seinem PKW in Echternacherbrück kontrolliert. Auch hier war Atemalkoholgeruch wahrzunehmen. Der durchgeführte Test ergab zunächst einen Wert von gut 0,6 Promille. Im Rahmen des anschließend durchgeführten gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest lag der Wert knapp unter 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis die Alkoholkonzentration wieder in einem sicher verkehrstüchtigen Bereich liegt.

Wenig später wurde 64-Jähriger Mann in Herforst mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nachdem auch in diesem Fall Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf hiesiger Dienststelle einen Wert von 0,6 Promille.

In allen Fällen wurden die zutreffenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell