Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Schwenningen am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Ein 35-jähriger Sprinterfahrer war auf der B27 in Richtung Schwenningen unterwegs. Im stockenden Verkehr fuhr der 35-Jährige in das Heck eines vor ihm fahrenden VW Passat eines 42 Jahre alten Mannes. Der 42-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von je rund 2.000 Euro.

