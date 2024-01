Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Wies: Auto überschlägt sich und landet im Fluss

Freiburg (ots)

Glück hatte am Mittwoch, 17.01.2024 gegen 08.45 Uhr ein 19 Jahre alter Polo-Fahrer bei einem Unfall auf der L 140. Diese befuhr der junge Mann zuvor von Wies kommend in Richtung Tegernau. Kurz nach der Ortsausfahrt Wies kam dieser in einer Linkskurve auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab. Der Polo wurde auf die Schutzplanke aufgeladen und kippte dahinter rund fünf Meter in die Tiefe. Im dortigen Fluss Köhlgartenwiese kam das Fahrzeug nach mehrfachen Überschlägen zum Stehen. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 1500 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Wies und die Straßenmeisterei mit vor Ort.

md/tb

