Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Notarzteinsatz mit 3 Verletzten

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde heute, am 28.05.23 um 16:08 zum Grünen See alarmiert, da hier 3 Personen durch Grillanzünder zum teil schwer verletzt wurden. Mutmaßlich kam es zu einer Verpuffung durch den genutzten flüssigen Grillanzünder. In der Folge wurden drei Personen verletzt. Durch ein umfangreiches Aufgebot von Rettungsmittel, zum Teil aus unseren Nachbarstädten, konnte schnell eine umfangreiche medizinische Versorgung der Patienten sichergestellt werden. Der mit alarmierte Rettungshubschrauber aus Duisburg wurde letztlich nicht benötigt. Alle Patienten konnte bodengebunden in Spezialkliniken in der Umgebung transportiert werden. Zur Unfallursache wird auf die Pressemeldung der Polizei verwiesen.

Die Feuerwehr rät dringend davon ab, jegliche Art von Flüssiggrillanzünder zu nutzen, da hier immer mit einer unkontrollierten Brandausbreitung zu rechnen ist, in deren Folge es zu Personenschäden kommen kann. Nutzen sie bitte immer feste Grillanzünder, da diese in der Handhabung deutlich sicherer und einfacher sind.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Ratingen, der Löschzug Mitte und Tiefenbroich, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, Mettmann, Düsseldorf und Erkrath, der Rettungshubschrauber aus Duisburg, der leitende Notarzt des Kreises Mettmann und die Polizei

