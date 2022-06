Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall an roter Ampel - Zwei verletzte Personen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hehlingen, An den Äckern

07.06.2022, 13.48 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in der Straße An den Äckern in Hehlingen ein 20-jähriger Fahrer eines BMW schwer und eine 38-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Schaden.

Die Skoda-Fahrerin befuhr am frühen Dienstagnachmittag von Nordsteimke kommend die Straße An den Äckern in Richtung Almke. In Höhe der Straße Zum Wohlt musste sie an einer Ampel verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der 38-Jährigen fahrende BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und musste ebenfalls ins Klinikum transportiert werden.

An den Fahrzeugen entstand zum Teil Totalschaden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell