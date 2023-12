POL-VIE: PKW geht in Flammen auf - War es Brandstiftung?

Niederkrüchten-Gützenrath (ots) - Am heiligen Abend kam es zur Tageszeit zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Alte Kahrstraße in Niederkrüchten-Gützenrath. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen hierbei ein seitliches Fenster am Haus des 39-jährigen Geschädigten ein und gelangten so hinein. Im Haus durchwühlten sie alle Räumlichkeiten und ...

mehr