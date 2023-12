Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unschöne Weihnachtsüberraschung - Einbruch in Wohnung

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Sonntagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung einer 59-jährigen Frau an der Vorster Straße in St. Tönis ein. Deren 55-jähriger Vermieter hatte Hebelspuren an der Wohnungstür seiner Mieterin festgestellt. Die Diebe hatten womöglich zuvor die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und waren anschließend in die Wohnung eingebrochen. Ob hier etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1208)

