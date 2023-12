Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mutmaßlich bewaffneter Tatverdächtiger festgenommen

Nettetal-Breyell (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Wohnung an der Schaager Straße in Nettetal-Breyell zu einem Streit, in dessen Rahmen eine 25-jährige Frau durch einen 41-jährigen Mann schwer verletzt wurde. Sie konnte sich auf die Straße flüchten, von wo sie die Polizei alarmierte. Die junge Frau wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der in der Wohnung verbliebene Tatverdächtige wurden durch die Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. /Ren (1206)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell