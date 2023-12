POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr auf der Oedter Straße in Vorst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59jähriger Grefrather befuhr mit seinem Sattelzug die Oedter Straße in Richtung Süchtelner Straße. Dort kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein ...

