POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: LKW fährt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr auf der Oedter Straße in Vorst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59jähriger Grefrather befuhr mit seinem Sattelzug die Oedter Straße in Richtung Süchtelner Straße. Dort kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der LKW zuvor einem entgegenkommenden PKW ausweichen. Dieser entfernte sich jedoch nach dem Unfall von der Örtlichkeit. Zeugen werden daher gebeten sich unter 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. Die Unfallstelle war für die Einsatzdauer für mehrere Stunden gesperrt. /tk (1200)

