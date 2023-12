Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mann nach Pöbelei gegen Polizei in Gewahrsam genommen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 10.40 Uhr wurde ein Einsatzteam zum Netto-Markt in Waldniel gerufen. Hier würde ein Mann unbekannte Passanten anpöbeln. Die Einsatzkräfte trafen auf den von den Zeugen beschriebenen Mann. Weil der Mann sich nicht ausweisen konnte und die Einsatzkräfte immer aggressiver anging, wollten sie ihn mit zur Wache nehmen, um seine Personalien zu kontrollieren. Daraufhin stellte sich der Mann drohend vor die Beamtinnen und Beamten und hob seine Hände zu Fäusten und griff sie an. Die Einsatzkräfte wehrten den Angriff ab, der Mann flüchtete über den Friedhof. Auf der Dülkener Straße traf ein weiteres Einsatzteam ein, welches den 30-Jährigen stellte und überwältigen konnte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. /jk (1198)

