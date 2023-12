Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen - Hamm: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter erbeutet Schmuck

Viersen - Hamm (ots)

Am Montag, dem 18.12.2023, erhielt eine 87-jährige Frau aus Viersen zur Mittagszeit unerwarteten Besuch von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke. Dieser behauptete, die Leitungen im Haus überprüfen zu müssen. Die Dame ließ ihn ins Haus und der Unbekannte überprüfte die Wasserleitungen im Bad. Am nächsten Tag bemerkte die 87-Jährige, dass ihr Schmuck fehlt und erstattetet Anzeige. Sie beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: klein, trug eine Mütze und ist ca. 40 Jahre alt. Unser Apell: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung und bestellen Sie Handwerker, die sie nicht bestellt haben, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1197)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell