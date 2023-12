Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Unbekannte stehlen weißen Alfa Romeo

Schwalmtal (ots)

Am Mittwoch zwischen 16 und 17.00 Uhr stahlen Unbekannte vom Parkplatz 'An der Schomm' in Schwalmtal einen weißen Alfa Romeo Spider mit KK-Zulassung. Das Kriminalkommissariat ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (1199)

