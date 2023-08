POL-PPRP: Einbruch in Kellerräume

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (24.08.2023) hat die Kriminalpolizei zwei Einbrüche in Wohnungen aufgenommen. In der Zeit vom 17.08. bis zum 24.08.2023 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Halberstraße ein. Die genaue Schadenshöhe und ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Am 24.08.2023, zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Rheingönheimer Straße ein und stahlen einen ...

mehr