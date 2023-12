Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Kaldenkirchen: Versuchter Diebstahl endet in Zelle

Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Gestern, am 21.12.2023 gegen 18:00 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zur Lidl-Filiale auf der Poststraße in Kaldenkirchen gerufen. Ein 28-jähriger Mann hatte versucht, diverse alkoholische Flaschen zu stehlen. Als eine Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, wollte der Mann flüchten und griff zwei Mitarbeitende gewaltsam an. Dabei wurde eine Frau verletzt. Der 28-Jährige war stark alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Einsatzkräfte ihn vorläufig fest. Bei der weiteren Überprüfung kam heraus, dass der Mann im Jahr 2023 etwa fünfzig Mal in den Niederlanden polizeilich aufgefallen war. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wird der 28-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt. /jk (1201)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell