Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Diebsthal im sechsstelligen Bereich - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Kupferstraße. Anschließend entwendeten sie sieben Motorräder der Marken "Harley Davidson", "Honda", "KTM" und "Yamaha". Diese transportierten sie dann vermutlich in dem weiteren auf dem Firmengelände entwendeten Peugeot Boxer ab. Neben den Fahrzeugen wurden auch diverses Werkzeug, ein Diagnosegerät sowie ein Laptop entwendet. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell