Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach Bränden in Wismar

Wismar (ots)

Nachdem es in der zurückliegenden Nacht in drei Fällen in Wismar brannte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Erste Berichterstattung zu zwei Bränden erfolgte bereits über das Polizeipräsidiums Rostock (Zwei Brände von Reststoffcontainern verursachen hohen Sachschaden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5504396)

In einem dritten Fall rückte die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar am späten Montagabend, gegen 23:30 Uhr, aus. In der Rostocker Straße unweit der dortigen Bahnunterführung brannte eine Mülltonne. Die Tonne wurde durch den Brand zerstört, der hierbei entstandene Schaden beläuft schätzungsweise auf 200 EUR.

Ob die Brände im Zusammenhang stehen, ist Inhalt der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Brandgeschehen oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an die Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0, die Online Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede beliebige Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell