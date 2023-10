Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verkehrsunfälle mit zwei schwer verletzten Pedelecfahrerinnen in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Tag (19.10.2023) kam es gegen 10:00 Uhr in Wuppertal-Barmen und gegen 10:15 Uhr in Wuppertal-Vohwinkel zu zwei folgenschweren Verkehrsunfällen. Zwei Pedelecfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 61-Jährige mit ihrem Zweirad auf der Unionstraße in Barmen, rutschte auf der nassen Fahrbahn weg und stürzte auf den Asphalt. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Auf dem Westring in Vohwinkel kam eine 64-jährige Pedelecfahrerin zu Fall als sie auf den Wibbelrather Weg abbog. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (an)

