Polizei Wuppertal

POL-W: W Versammlung in Form einer Mahnwache auf dem Bahnhofsvorplatz am Döppersberg

Wuppertal (ots)

Für den heutigen Mittwoch, 18.10.2023, meldete eine Privatperson eine Versammlung unter dem Titel "Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza" in Form einer Mahnwache in Wuppertal an.

Die Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz Döppersberg begann gegen 17:20 Uhr mit ca. 50 Teilnehmenden. In der Spitze nahmen etwa 100 Personen an der Versammlung teil.

Gegen 18:00 Uhr beendete die Versammlungsleiterin die friedliche Versammlung. (tk)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell