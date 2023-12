Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher kamen über den Balkon

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend kam es in Viersen-Dülken an der Boisheimer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die bislang unbekannten Täter über die angebaute Garage zu einer Balkontür in der ersten Etage des Wohnhauses, welche sie schließlich aufhebelten. Von dort stiegen die Täter ins Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Die 88-jährige Hauseigentümerin stellte den Einbruch bei ihrer Rückkehr am Abend fest. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1205)

