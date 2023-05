Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.5.2023 endete der Abend für einen Ahlener im Gewahrsam. Gegen 22.20 Uhr erhielt die Polizei den Einsatz Randalierer auf der Straße Nordenmauer in Ahlen. Der alkoholisierte 38-Jährige sollte von mehreren Ahlenern in seine Wohnung gebracht werden. Dem Vorhaben widersetzte sich der 38-Jährige und griff drei der Männer an. Einem 50-jährigen Ahlener schlug er dabei mit einer Glasflasche ins Gesicht, des Weiteren versuchte er mit einer Schere zuzustechen. Der Randalierer beschädigte das T-Shirt eines 31-Jährigen, Blumenkübel und einen Zaun. Auch gegenüber den eingesetzten Polizisten verhielt sich der Ahlener aggressiv und kam deren Aufforderungen nicht nach. Daraufhin wurde der Mann gefesselt und anschließend zur Polizeiwache gebracht, wo er die nächsten Stunden seinen Rausch ausschlafen konnte.

