Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unflätiger Gast eines Schnellrestaurants kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 17.01.2023, wurde ein unflätiger Gast eines Schnellrestaurants in Waldshut-Tiengen in Gewahrsam genommen. Gegen 20:15 Uhr war die Polizei vom Personal wegen eines pöbelnden Gastes zur Hilfe gerufen worden. Dort trafen die Einsatzkräfte einen stark alkoholisierten 36-jährigen Mann an. Dieser zeigte sich auch gegenüber der Polizei aggressiv und verweigerte jegliches Mitwirken. Schließlich wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dagegen setzte er sich zur Wehr und musste überwältigt werden. Nachdem seine Personalien auf dem Polizeirevier festgestellt waren, wurde er in die Obhut seiner Lebensgefährtin übergeben. Zum Abschied zeigte er noch eine beleidigende Geste.

