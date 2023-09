Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für den 17.09.2023

Bereich Verden:

- keine presserelevanten Mitteilungen -

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Fahrzeugbrand führt zu Sperrung der Autobahn

Langwedel - Mit dem Schrecken davon kam ein 39 Jahre alter Autofahrer, als er auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war. Kurz hinter der Anschlussstelle Verden Nord stellte er auffällige Geräusche aus seinem Motorraum fest. Er fuhr auf den Pannenstreifen und öffnete die Motorhaube. Hierbei konnte er bereits Feuerschein im Bereich des Motors wahrnehmen. Das Feuer griff schließlich auf das gesamte Fahrzeug über. Für die Zeit der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die A27 kurzfristig voll gesperrt werden. Der Fahrzeugführer und seine Begleitung blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Oyten - Am Samstagvormittag kam es auf der A1, kurz hinter der Anschlussstelle Oyten zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Hier war ein 58 Jahre alter BMW-Fahrer bei einem Spurwechselversuch ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß er mit den Leitplanken zusammen und schleuderte schließlich zurück über alle drei Fahrstreifen in die Mittelschutzplanke. Beim Schleudern touchierte er noch zwei weitere Fahrzeuge, die hierbei leicht beschädigt worden sind. Der Gesamtschaden wird auf 18.000EUR geschätzt. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bereich Osterholz:

Sachbeschädigung an Wohnhaus

Lilienthal - Im Jan-Reiners-Weg schlugen Unbekannte im Tagesverlauf des Samstags die Scheibe der Hauseingangstür ein. Im Anschluss daran entfernten sie sich aus unbekannten Gründen von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lilienthal unter 04298 465660 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Garlstedt - Am frühen Sonntagmorgen teilte eine Verkehrsteilnehmerin mit, dass sie ein Fahrzeug in der Garlstedter Straße beobachte, welches überaus unsicher geführt wird. Polizeibeamte des PK Osterholz wurden an das Fahrzeug herangeführt. Die Beamten konnten im Zuge der Kontrolle feststellen, dass das Fahrzeug, ein roter VW Fox, diverse frische Beschädigungen aufwies. Die Fahrzeugführerin, eine 73-jährige Osterholzerin, machte einen alkoholisierten Eindruck auf die Beamten, weswegen eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Führerschein der Beschuldigten wurde einbehalten.In Bezug auf mögliche Unfallschäden, die im Zusammenhang mit der Trunkenheitsfahrt stehen, bittet das PK Osterholz um Zeugenhinweise unter 04791-3070.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Lilienthal - Am Samstag um 13.06 Uhr ereignete sich in Lilienthal, Auf dem Kamp, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 39-jährige Lilienthalerin übersah mit ihrem Auto fahrend ein auf einer Kreuzung bevorrechtigt, von rechts kommendes 7 jähriges Kind mit seinem Fahrrad und verunfallte mit diesem. Das Kind zog sich Hautabschürfungen zu, an Fahrrad und Auto entstand leichter Sachschaden.

Bereich Achim:

Einbruchdiebstahl aus Firmengebäude

Achim - Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen kam es in Achim in der Margarete-Steiff-Allee zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Firmengebäude. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer rückwärtigen Tür ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Durch die Täter konnten u.a. Elektrowerkzeuge erlangt werden. Eine detaillierte Schadenshöhe kann zurzeit nicht genannt werden. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Einbruchdiebstahl aus PKW

Oyten - Im Tatzeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen wurde durch unbekannte Täter ein auf einem Maisfeld in der Straße Zum Behlingsee stehender Pkw BMW 3er Serie in grau angegangen. Durch die Täter wurden sämtliche Räder samt Felgen abmontiert. Des Weiteren wurden mehrere Scheiben des Fahrzeuges eingeschlagen. Weitere Angaben zum erlangten Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Der 35-Jährige Geschädigte aus dem hessischen Bad Arolsen gab an, dass sich das Fahrzeug eigentlich zu Reparaturarbeiten in einer Werkstatt befunden habe. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Verkehrsunfallflucht

Thedinghausen - Im Vorfallszeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen kam es in der Hägerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Passat in blau eines 37-Jährigen Geschädigten aus Thedinghausen. Am Pkw VW entstand erheblicher Schaden an der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 5000,- Euro geschätzt.Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Thedinghausen unter der Rufnummer 04204-914380.

