POL-VER: Pressemeldung vom 16.09.2023

Bereich PI Verden

Mit E-Scooter auf Pkw aufgefahren

Verden. Am Freitagmittag, um 13:15 Uhr, befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Audi A3 die Grüne Straße in Richtung Anita-Augspurg-Platz. Verkehrsbedingt musste sie am Fußgängerüberweg in Höhe der Andreasstraße halten. Das übersah eine dahinter befindliche Unbekannte mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug und fuhr auf den Audi auf. Anschließend setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt in Richtung Lugenstein fort, ohne dabei ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Die 47-Jährige konnte der Verursacherin noch bis zum Lugenstein folgen, wo die Flüchtige in die Fußgängerzone fuhr. Gegen die Unfallverursacherin wird jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter 04231/8060 zu melden.

Mit Pedelec gegen geparkten Pkw gefahren

Verden. In der Nacht zum Samstag, um 21:45 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Pedelec den Lönsweg in Richtung Lindhooper Straße entlanggefahren. Dabei fuhr er aus unbekannter Ursache gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich fußläufig vom Verkehrsunfallort und lies sein Pedelec am Unfallort zurück. Gegen den unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen werden vom zuständigen zentralen Kriminaldienst übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter 04231/8060 zu melden.

Bereich PK Achim

Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Bierden. Am frühen Freitagabend konnte eine 59-jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse durch Polizeibeamte der Polizei Achim fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 59-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die 59-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, in dessen Zuge auch ihr Führerschein sichergestellt wurde.

Diebstahl aus Garage

Oyten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Jahnstraße zwei E-Bikes, sowie ein E-Scooter aus einer Garage bzw. einem Schuppen entwendet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 7000,- EUR. Die Polizei bittet darum, dass diesbezüglich verdächtige Beobachtungen bei der Polizeistation in Oyten unter 04207/911060 mitgeteilt werden.

Versuchter Einbruch

Ottersberg. Am Freitagabend, zwischen 21:30 und 21:45 Uhr, brach eine unbekannte Person durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Moorbruch ein, während die Bewohner in anderen Räumen anwesend waren. Die Person wurde vermutlich dadurch an der weiteren Tatausführung gehindert und flüchtet ohne Diebesgut vom Tatort. Bei verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei um Mitteilung bei der Polizeistation Ottersberg unter 04205/315810.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Bereich PK Osterholz

Diebstahl eines LKW-Anhängers in Osterholz-Scharmbeck

Scharmbeckstotel. Durch Unbekannte wurde in der Zeit zwischen dem 10.09.2023 und dem 15.09.2023 ein schwarzer LKW-Plattformanhänger von dem Schützenplatz entwendet. Der Anhänger sollte als Transportmittel des Festzeltes vom dort stattgefundenen Schützenfest dienen. Der Diebstahl erfolgte ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Traktor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Einbruch in Imbisswagen

Ritterhude / Ihlpohl. Am 15.09.2023, gegen 03:00 Uhr, verschafften sich zwei männliche Täter gewaltsam Zutritt zu dem Imbisswagen auf dem Parkplatz des Kauflands in Ritterhude. Aus dem Imbisswagen entwendeten die Täter Lebensmittel und Getränke. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Lilienthal. Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrer Beifahrerin die Lilienthaler Allee mit einem VW Polo in Richtung Bremen. Dabei kam sie, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb im Straßengraben liegen. Die beiden Insassinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

