POL-VER: ++ Auseinandersetzung beim Langwedeler Markt - Die Polizei sucht Zeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Blender. Zwischen Montag und Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Verdener Weg. Ersten Informationen zufolge verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus sowie den anliegenden Garagen- und Werkstatträumen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Art und Höhe des ...

mehr