POL-HST: Unfall auf A 20 geht "glimpflich" aus

Putbus (ots) - Bereits am Montag, dem 24.07.2023 kam es gegen 20:00 Uhr in Putbus Im Jaich auf einem dortigen Spiel- und Fußballplatz zu dem Unglück. Ein 10-jähriges ortsansässiges Kind spielte mit einem Kumpel Fußball, als der Ball in Richtung eines an einem Baum festgemachten Hundes rollte. Die Familie des Hundes befand sich augenscheinlich ebenfalls auf dem Spielplatz. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich ...

mehr