Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 15.09.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unfall zwischen Radfahrern ++

Verden. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in der Groß Hutberger Straße.

Gegen 09:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Fahrradfahrerin den Radweg in Richtung Verden. Die 51-Jährige hielt ihr Fahrrad an, um eine Tasche zu richten. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge ein 17-jähriger Fahrradfahrer zu spät und fuhr der 51-Jährigen auf.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht. An ihrem Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

++ Unfall beim Abbiegen ++

Verden. Am Donnerstag ereignete sich gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Thedinghauser Straße, bei dem sich eine Person vermutlich leicht verletzte.

Ersten Informationen zufolge beabsichtigte eine 62-jährige Fahrerin eines Mitsubishi von der Thedinghauseer Straße nach links abzubiegen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Opel wollte den Mitsubishi überholen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 62-Jährige verletzte sich infolge des Unfalls leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 10.000 Euro beziffern.

++ Zusammenstoß mit Gegenverkehr ++

Kirchlinteln. Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Armsener Dorfstraße, bei dem sich vermutlich zwei Menschen leicht verletzten.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Golfs befuhr die Armsener Dorfstraße in Richtung Weitzmühlen und beabsichtigte ersten Erkenntnissen zufolge nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Hierbei übersah er eine 44-jährige Fahrerin, die ebenfalls mit einem Golf dem 38-Jährigen entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich beide vermutlich leicht verletzten.

Der Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

++ Alkoholisiert auf Fahrrad ++

Verden. Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall durch eine alleinbeteiligte Fahrradfahrerin.

Eine 49-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Geh- und Radweg des Berliner Rings in Richtung Eitzer Straße. Auf Höhe des Rhododendronparks kam die Fahrerin vom Radweg ab und fuhr gegen einen hölzernen Zaun. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der 49-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Hilfseinrichtung ++

Osterholz-Scharmbeck. Von Mittwoch auf Dienstag ereignete sich ein Einbruch in eine Hilfseinrichtung in der Bahnhofstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 05:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 04791/3070.

++ Pedelec entwendet ++

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Sonntag, etwa 12:00 Uhr bis Montag, 16:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Kirchenstraße.

Derzeit unbekannte Täter entwendeten das dort abgestellte und abgeschlossene Pedelec und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz nimmt Zeugenhinweise unter 04791/3070 entgegen.

